Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn đe dọa khóa sim để lừa tiền

Ngày 3/8, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện phương thức lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên của các nhà mạng, gọi điện thoại tới khách hàng thông báo khóa sim rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo.

(Ảnh minh họa)

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh nhân viên một công ty viễn thông, lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng của người dân. Cụ thể, sáng 26/7, anh Đ. (SN 1980, trú Phúc Thọ, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ một người giới thiệu là nhân viên viễn thông, thông báo khóa sim do số điện thoại liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Sau đó, người này kết nối anh Đ. nói chuyện với một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội. Các đối tượng yêu cầu anh Đ. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP để kiểm tra. Bị đe dọa, anh Đ. cung cấp các thông tin thì tài khoản bị trừ mất 400 triệu đồng.

Nạn nhân đã đến Công an phường Thượng Thanh, Long Biên để trình báo. Ngay khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị của Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, xác minh. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Với các vấn đề liên quan đến sim điện thoại hoặc nhà mạng, người dân cần liên hệ đường dây nóng của nhà mạng hoặc phòng giao dịch để được tư vấn, giải quyết. Tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các số lạ gọi đến. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo cho cơ quan công an gần nhất.