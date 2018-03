Công an Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát CSGT tại 12 quận

Sáng 20/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết đợt cao điểm tập trung tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018 và ra quân triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn năm 2018. CSGT Hà Nội nhận vật nghi là tiền từ một người vi phạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, thực hiện cao điểm tập trung tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 16/12/2017 đến 28/2/2018), lực lượng Công an TP đã phát hiện 714 vụ phạm pháp hình sự, đồng thời không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn TP không xảy ra trọng án.

Với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đã xử lý gần 76 ngàn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng…

Liên quan đến sự việc một số cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố có biểu hiện tiêu cực, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Ban Giám đốc đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về vấn đề này. Công an thành phố đã xác định vi phạm và tiến hành đình chỉ công tác 20 cán bộ, chiến sỹ, trong đó trực tiếp liên quan đến 14 cán bộ, chiến sỹ và 6 chỉ huy của 3 Đội Cảnh sát giao thông bị liên đới trách nhiệm vì để xảy ra tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc này, trong tháng 3/2018, Công an thành phố thành lập 4 tổ công tác kiểm tra tại 12 quận, trang bị phương tiện quay phim, chụp ảnh ghi nhận những kết quả và tồn tại của các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm.

Công an TP Hà Nội tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. (Ảnh KTĐT)

Tại Hội nghị, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội nhận định, tình hình giao thông tại Thủ đô năm 2018 sẽ phức tạp hơn những năm trước đó. Phương tiện tham gia giao thông tại Thủ đô ngày càng tăng cao. Hiện tại, Phòng CSGT đang quản lý khoảng 6 triệu xe máy, gần 600 ngàn xe ô tô, chưa tính phương tiện ngoại tỉnh ra, vào TP. Tình trạng ùn ứ giao thông đã xuất hiện tại một số điểm.

