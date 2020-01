Công an Hà Nội tăng cường trấn áp tội phạm dịp Tết Canh Tý

Để giúp người dân Thủ đô đón Tết Nguyên Đán Canh tý 2020 vui vẻ, đầm ấm, Công an thành phố Hà Nội lên kế hoạch, tăng cường lực lượng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, pháo nổ…



Cảnh sát Giao thông tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết Canh Tý (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an các quận huyện, các phòng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội kiên quyết triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán ma túy, trộm cắp, cờ bạc, mê tín dị đoan… Ngày 02/01/2020 bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại số nhà 28 TT14, khu đấu giá Việt Hưng, phường Việt Hưng, Công an quận Long Biên thực hiện chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet. Trước đó, ngày 27/12/2019 qua nguồn tin của cộng tác viên bí mật, tại phường Thượng Thanh, Công an quận Long Biên cũng triệt phá ổ nhóm, với 8 đối tượng đánh bạc, thu giữ 6 xe máy, trên 20 triệu đồng.

Trung tá Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khám phá được rất nhiều chuyên án về ma túy cũng như cờ bạc, tín dụng đen, các vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hoa đơn giả… Hiện lực lượng chức năng cũng đấu tranh mạnh với hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp tết

Lực lượng công an tập trung chỉ đạo đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đấu tranh triệt phá các đường dây mua, bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường...

Công an Hà Nội chủ động trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán

Thống kê của lực lượng chức năng cho thấy, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Trong đó, phần lớn diễn ra vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán... Để kiềm chế, đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng công an Hà Nội chú trọng công tác phòng ngừa; thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn, nắm chắc các loại đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt để có phương án xử lý kịp thời, không phát sinh thành những điểm “nóng”, phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Công Thơm, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Canh tý, thực hiện chỉ đạo của công an thành phố, kế hoạch cao điểm mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, công an quận Hoàng Mai đã xây dựng và triển khai các kế hoạch. Sau một tháng triển khai, tình hình tội phạm trên địa bàn đã giảm 40%. Chúng tôi cũng kiên quyết không để xảy ra tình trạng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Dịp này, Công an thành phố Hà Nội cũng tập trung làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; quản lý, giáo dục, cải tạo, cảm hóa người phạm tội, vi phạm pháp luật; lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc với những đối tượng có đủ điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đồng thời, tăng cường xử lý, giải tỏa các điểm, tụ điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để phát sinh các điểm ùn tắc mới, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Trung tá Đặng Văn Thăng, Tổ trưởng tổ Cảnh sát Trật tự, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết, chúng tôi đã lên kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động mọi tình huống, đảm bảo cho người dân vui tết đón xuân vui vẻ an toàn…/.