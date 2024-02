Công an Hà Nội thông báo tìm thiếu nữ mất tích từ mùng 6 Tết

Khởi tố 6 cựu cán bộ, công an liên quan vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

VOV.VN - Tối 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can.