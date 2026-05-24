Công an Hà Nội truy tìm người phụ nữ liên quan vụ lừa đảo mua bán đất

Chủ Nhật, 18:45, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội đang truy tìm Đào Thị Vân Anh, người bị tố chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng thông qua góp vốn mua đất dự án tại Bắc Giang (cũ) rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Vân Anh (SN 1978, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Đào Thị Vân Anh bị tố cáo đã chiếm đoạt số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn mua đất dự án tại tỉnh Bắc Giang (cũ) nay là Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện cam kết và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận.

Đối tượng Đào Thị Vân Anh

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng hiện chưa xác định được nơi ở, nơi làm việc của Đào Thị Vân Anh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về Đào Thị Vân Anh cần nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0985721626, hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
