Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng ăn cắp tàu thủy

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Hải Phòng) vừa bắt giữ đối tượng ăn cắp tàu thủy trọng tải 200 tấn, trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng, đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Đào Văn Số tại trụ sở Công an.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) nhận được tin báo về việc HD 2626 của ông Nguyễn Quang Tưởng (thôn Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị mất khi đang bị neo đậu trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Phòng Cảnh sát đường thủy đã yêu cầu các đội, trạm triển khai ngay các biện pháp điều tra vụ việc, xác định được phương tiện có đặc điểm như thông báo đang neo đậu trên sông Cấm thuộc xã Cao Nhân, Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tổ chức kiểm tra phương tiện, phát hiện 1 đối tượng nhảy khỏi tàu, chạy lên bờ. Lực lượng chức năng đã cùng người dân địa phương tìm kiếm, bắt giữ được đối tượng là Đào Văn Số (SN 1991, thường trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tại trụ sở Công an xã, Đào Văn Số khai nhận, do chơi bời, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 1/3, thấy tàu HD 2626 không có người trông coi, đang neo đậu trên sông Thái Bình thuộc xã Thanh Hải, Đào Văn Số cùng Cao Văn Trưởng (27 tuổi, cùng ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) bàn nhau lấy trộm phương tiện để bán lấy tiền. Sau đó, hai đối tượng này thay nhau lái tàu đi từ sông Thái Bình về sông Cấm, đến khu vực thuộc xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì bị lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) kiểm tra, phát hiện.

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đào Văn Số cho Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đối tượng Cao Văn Trưởng bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã bị bắt giữ.