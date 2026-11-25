Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một vụ việc nghi bắt cóc trẻ em xảy ra vào chiều tối 24/11/2026 tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ngày 25/11/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T. (trú tại xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng), chủ tài khoản Facebook có tên “Trịnh xxx”, để xác minh các nội dung liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Bà Trịnh T.T tại Cơ quan Công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi Công an thành phố có thông tin ban đầu khẳng định không xảy ra vụ "bắt cóc trẻ em" tại xã Vĩnh Thuận, bà Trịnh T.T. vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng sự thật, gây phức tạp tình hình dư luận.

Tại buổi làm việc, bà Trịnh T.T. thừa nhận không sinh sống tại xã Vĩnh Thuận, không liên quan và cũng không nắm rõ thực hư vụ việc có xảy ra hành vi bắt cóc trẻ em hay không. Do lo sợ và bức xúc nhất thời, bà đã đăng tải, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng về sự việc.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Vĩnh Thịnh để xem xét, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua sự việc, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin, đặc biệt là những nội dung chưa được kiểm chứng.

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc chia sẻ thông tin sai sự thật có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.