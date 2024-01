Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt giữ 3 đối tượng cùng 10 bánh heroine ở Cao Bằng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì phối hợp Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Hà Giang phá thành công chuyên án "747B", bắt giữ 3 đối tượng cùng 10 bánh heroine.