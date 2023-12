Công an Lai Châu phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ 16 bánh heroin

Khởi tố nhóm đối tượng mở “tiệc ma túy” trong phòng VIP karaoke

VOV.VN - Ngày 12/12, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can về hành vi Tổ chức sử dụng ma túy.