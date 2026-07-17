Công an làm việc với 3 người tương tác với các trang phản động

Công an phường Hoàng Mai đã tiến hành làm việc, nhắc nhở và khuyến cáo 3 trường hợp là công dân trên địa bàn do có hành vi chia sẻ, bình luận các bài viết trên các trang Facebook "Nguyễn Văn Đài" và "Thoibao.World".

Công an phường Hoàng Mai ( Nghệ An) làm việc, nhắc nhở người tương tác với các trang mạng xã hội có nội dung xấu độc. (Ảnh: Công an phường Hoàng Mai).

Theo Công an phường Hoàng Mai, các trang Facebook "Nguyễn Văn Đài" và "Thoibao.World" là những trang do các đối tượng phản động, chống đối tạo lập, thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua quá trình làm việc, cả 3 trường hợp đã nhận thức được hành vi của mình và cam kết không tiếp tục chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các trang, tài khoản mạng xã hội có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Hoàng Mai khuyến cáo người dân không truy cập, theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các trang, tài khoản mạng xã hội có nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước và các nguồn tin chính thống. Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng xã hội đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Công an phường Hoàng Mai cũng đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ sự phát triển của đất nước và bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.