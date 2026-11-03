Công an làm việc với người đàn ông cầm gậy nhựa vụt nam shipper ở Hà Nội

Ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định danh tính, mời người đàn ông dùng gậy vụt nam thanh niên trên đường Mỹ Đình lên làm việc. Danh tính người đàn ông được xác định là N.V.M. (62 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó vào tối 2/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi nhấc hai bé gái xuống khỏi xe máy, sau đó mở cốp lấy một chiếc gậy nhựa rồi lao về phía người đang quay video.

Ông N.V.M lấy gậy nhựa trong cốp xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/11, ông M. điều khiển xe máy Honda Lead màu xanh đi đón cháu đi học về. Khi đến trước nhà số 47 phố Mỹ Đình, ông gặp một nam thanh niên đang đứng giao hàng giữa đường (shipper). Do đường chật hẹp, hai người đi ngược chiều nhau nên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó dẫn đến xô xát.

Trong lúc mâu thuẫn, ông M. lấy chiếc gậy nhựa trong cốp xe máy, vụt một phát vào vùng đầu nam shipper. Ông M. cho biết sự việc diễn ra nhanh nên không nhớ đã gây thương tích gì cho người này. Khoảng 5 phút sau, hai bên giải tán.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do nam shipper dùng điện thoại ghi lại. Công an phường Từ Liêm đang xác minh danh tính nam thanh niên để mời người này lên làm việc, phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.