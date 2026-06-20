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VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) làm rõ thông tin và làm việc với những người liên quan vụ người phụ nữ chặn đầu ô tô, nằm giữa đường.
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vov, tin giao thông, tin pháp luật
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_cong_an_lam_viec_voi_nguoi_phu_nu_chan_dau_o_to_roi_nam_giua_duong_o_quang_tri.m3u8
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2026-06/tiktok_cong_an_lam_viec_voi_nguoi_phu_nu_chan_dau_o_to_roi_nam_giua_duong_o_quang_tri.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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