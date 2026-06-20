Tóm tắt

VOV.VN - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an xã Trường Phú (Quảng Trị) làm rõ thông tin và làm việc với những người liên quan vụ người phụ nữ chặn đầu ô tô, nằm giữa đường.