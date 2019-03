Công an Lạng Sơn khởi tố đối tượng giết mẹ đẻ do bị ảo giác

VOV.VN - Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng giết mẹ đẻ do bị ảo giác.