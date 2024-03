Công an Long An truy xét đối tượng cầm vật giống súng bắn vào cửa hàng

VOV.VN - Công an TP Tân An và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra, truy xét một nam thanh niên có dấu hiệu truy sát chủ một cửa hàng, khi cầm vật đen giống súng bắn thẳng vào người này gây ra tiếng nổ lớn.