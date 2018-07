Công an Nam Định triệt xóa lô cốt ma túy bảo vệ bởi hệ thống điện

Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà. Trần Thị Nhung là mẹ đẻ của Trần Văn Khoa thường thay con trai đi nhận ma túy được gửi về từ Mộc Châu, Sơn La. Khoa là một con nghiện, một tên côn đồ, ngang ngược, cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định. Trong ảnh: Các đối tượng sau khi bị bắt. (Ảnh: Công an nhân dân). Ngôi nhà của hai mẹ con được biến thành điểm giao dịch ma túy và cho con nghiện sử dụng ngay tại nhà. Để an toàn, Khoa chăng dây thép gai, đường dây điện trần quanh nhà, sắm thêm 4 camera hồng ngoại quan sát tứ phía, tuyển lựa một số con nghiện làm nhiệm vụ cảnh giới. Trong ảnh: Căn nhà các đối tượng sử dụng làm nơi buôn bán ma túy. (Ảnh: Công an nhân dân) Bắt giam kẻ xâm hại thiếu nữ 16 tuổi đến mang thai. Ngày 14/7, thông tin từ Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt được nghi phạm Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) theo quyết định truy nã với tội danh “Giao cấu với trẻ em”. Tháng 3/2018, bé K. sinh một bé gái, công an đã cho giám định ADN. Kết quả cho thấy Phát chính là cha của con gái bé K. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan Công an. 530a8fb7c2a7930c1e902a0e441974d1/5b4d481c/2018_07_14/DYY4z5zo8R0Th7BixaIgQ/tromolamdong1415.mp4 100 ngày đeo bám đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn. Sau hơn 3 tháng đeo bám, 7 tổ công tác do Bộ Công an chủ trì đã đồng loạt đột kích nơi ở của ông trùm và 6 người trong đường dây mua bán heroin lớn nhất TPHCM, thu 179 bánh heroin. Đây là đường dây ma túy vận chuyển từ Lào về TP.HCM. Mỗi lần giao dịch, những người liên quan vận chuyển từ 100 đến 150 bánh heroin. Trong ảnh: Phá đường dây ma túy lớn nhất TP.HCM, ban chuyên án thu giữ 179 bánh heroin. Ảnh: Công an cung cấp. Thêm 4 đối tượng ở Ninh Thuận bị khởi tố về tội gây rối. Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) xác nhận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng đối với Nguyễn Thị Lường (37 tuổi- Ninh Hải); Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi), Trương Thanh Kiệt (16 tuổi) - cùng trú ở TP Phan Rang - Tháp Chàm. Đêm 10/6, mượn cớ phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, 4 đối tượng này đi xe máy la hét, lôi kéo, kích động đông đảo người dân tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông trên đường quốc lộ 1A đoạn qua TP Phan Rang – Tháp Chàm. Mâu thuẫn bên bàn nhậu, nam thanh niên bị đâm chết lúc rạng sáng. Khoảng 4h sáng 14/7, Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, ngụ phường An Tây, thành phố Huế) cùng nhóm bạn đi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Nhóm bên cạnh sau đó đuổi đánh nhóm của Nhàn. Nhàn và Kiên bị đâm nhiều nhát dao vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện T.Ư Huế, nhưng do mất nhiều máu, thương tích nặng, Nhàn đã tử vong, Kiên bị trọng thương. Trong ảnh: Địa điểm xảy ra vụ việc. (Ảnh: Tiền phong). Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018. Công an Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa khám phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây là Hoàng Hữu Long (29 tuổi; trú tại thôn 4, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Cơ quan Công an thu giữ trên người và tại chỗ ở 1 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 xe máy và nhiều tang vật phục vụ cho việc cá độ bóng đá. Trong ảnh: Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an nhân dân). Người đàn ông tranh thủ mua hàng bằng thẻ visa của người khác. Phát hiện ai đó để quên bóp tiền có thẻ visa trong nhà vệ sinh ở phòng tập gym, Nghĩa mang ra cửa hàng kim cương quẹt thẻ Visa mua nhiều trang sức giá trị. Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Đoàn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TPHCM)