Công an ngăn nhóm thanh thiếu niên nẹt pô, mang theo hung khí

Thứ Sáu, 14:47, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 8 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh sử dụng xe máy nẹt pô cô biểu hiện gây rối trật tự đã bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn kịp thời.

Khuya ngày 31/12/2025, công an xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) nhận được tin báo việc có một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng tại thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc.

cong an ngan nhom thanh thieu nien net po, mang theo hung khi hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Lực lượng công an sau đó triển khai lực lượng, phối hợp với công an xã Cẩm Trung kiểm tra, xác minh. Kết quả, đã ngăn chặn nhóm 8 đối tượng (từ 16 đến 20 tuổi), trú tại xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt bô, rú ga, mang theo hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở làm việc, thu giữ 1 con dao. Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Bá Thăng-CTV Hải Chi/VOV.VN
Tag: hung khí nẹt pô gây rối ngăn chặn hà tĩnh thanh thiếu niên.
