Công an P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng nhanh chóng bắt đối tượng trộm cắp tại các chùa

Trước đó, vào lúc 14h ngày 20/5, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo của đại diện chùa P.L, trên đường Ông Ích Khiêm về việc bị kẻ gian lấy trộm tiền trong thùng phước sương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Châu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng đối tượng nghi vấn để phục vụ công tác truy xét.

Đến 19h20 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Văn Phước là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Phước khai nhận thuê các nhà nghỉ để sống qua ngày, đến đêm khuya thì lợi dụng đột nhập vào các chùa trên địa bàn thành phố để thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức.

Theo đó, vào khoảng 0h30 các ngày 18, 19, 20 và 21/5/2026, Phước điều khiển xe máy đến khu vực đối diện chùa P.L rồi leo tường đột nhập vào bên trong. Đối tượng sử dụng dây thép gắn băng keo hai mặt luồn qua khe hở của thùng phước sương để lấy tiền bên trong, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 2,45 triệu đồng.

Đối tượng chuyên trộm cắp tại các chùa

Không chỉ thực hiện hành vi tại chùa P.L, Phước còn khai nhận trước đó đã hai lần đột nhập chùa H.H, phường Sơn Trà bằng thủ đoạn tương tự để trộm khoảng 1,3 triệu đồng tiền công đức. Đáng chú ý, đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tang vật thu giữ gồm 6 cuộn băng keo hai mặt, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động, 1 sợi dây thép dài khoảng 1,8m cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Việc nhanh chóng làm rõ đối tượng chuyên trộm cắp tại các chùa trên địa bàn thành phố đã thể hiện tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an phường Hải Châu; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn sự tôn nghiêm tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố.