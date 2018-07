Công an sẽ cử lực lượng giám sát kẻ truy sát 12 người ở Bạc Liêu

Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng, khiến 12 người thương vong xảy ra tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, hôm nay (26/7), Thượng tá Phan Hoài Vũ-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan công an đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl, sinh năm 1983 để điều tra về hành vi "Giết người".

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Khêl đi giám định tâm thần, xử lý theo quy định.

Đối tượng Thạch Sà Khêl.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Khêl có tiền sử bị bệnh tâm thần nhiều năm. Do đó, lực lượng công an sẽ đưa Khêl lên Bệnh viện Tâm thần Trung ương Cần Thơ để giám định tâm thần, dự kiến khoảng 1 tháng sau sẽ có kết quả giám định. Trong thời gian này, Công an Bạc Liêu sẽ cử lực lượng giám sát nghiêm ngặt bị can Khêl.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày (24/05), Thạch Sà Khêl bất ngờ cầm dao truy sát người dân tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, khiến 12 người thương vong./.