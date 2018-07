Công an Sơn La đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can sửa điểm thi

Khởi tố vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La: Căn cứ kết quả điều tra, xác minh về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, ngày 26/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ Luật hình sự. Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nhiều người liên quan đến việc sửa điểm thi. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật. 1. Cảnh sát mật phục bắt giữ gã trai sành điệu lừa đảo hàng loạt. Công an Hà Nội vừa mật phục, bắt giữ kịp thời đối tượng Trần Xuân Công (SN 1995, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội), kẻ đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo với cùng một thủ đoạn giả mạo tin nhắn chuyển tiền thành công của ngân hàng. Trong ảnh: Mặc dù bị "nêu tên" cảnh báo trên MXH, Trần Xuân Công vẫn liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. (Ảnh: An ninh Thủ đô). Tại cơ quan công an, Trần Xuân Công đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra một loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều điện thoại đắt tiền và xe máy Piaggio Fly mà người bán rao trên mạng. Trong ảnh: Khoảnh khắc đối tượng Công (đeo kính râm) bị cảnh sát mật phục bắt giữ khi đang định thực hiện một vụ lừa đảo mới. (Ảnh: An ninh Thủ đô) 3. Công an sẽ cử lực lượng giám sát kẻ truy sát 12 người ở Bạc Liêu. Liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng, khiến 12 người thương vong xảy ra tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cơ quan công an đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sà Khêl, sinh năm 1983 để điều tra về hành vi "Giết người". Trong thời gian đợi giám định tâm thần, Công an Bạc Liêu sẽ cử lực lượng giám sát nghiêm ngặt bị can Khêl. Trong ảnh: Bị can Thạch Sà Khêl. 4. Bắt 5 đối tượng đuổi đánh Công an phường ở Đà Lạt. 5 đối tượng đến hát karaoke tại đường Kim Đồng, thành phố Đà Lạt đến khuya, bực tức vì bị yêu cầu nghỉ hát, các đối tượng hành hung cả công an phường. Chiều 26/7, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt 5 đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trong ảnh: Quán Karaoke Nữ Hoàng, nơi xảy ra vụ việc. 5. Mang hung khí đi chèo kéo khách du lịch mua đặc sản Đà Lạt. Ngày 25/7, trong lúc tuần tra trước Khu du lịch Vườn hoa thành phố Đà Lạt, lực lượng Công an đã phát hiện Thái Hữu Thanh (32 tuổi, ngụ đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt) đang có hành vi chèo kéo khách du lịch. Kiểm tra túi xách của đối tượng, Công an phát hiện 1 dao găm, 17 triệu đồng, giấy vay mượn tiền... 6. Bắt tại trận đối tượng tổ chức cá cược bóng đá ăn tiền qua điện thoại. Sáng 26/7, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước đó, Công an đã bắt quả tang Tùng tổ chức cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại. Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động có nội dung cá cược bóng đá với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. 7. Nam thanh niên sát hại cha người yêu cũ vì bị từ chối tình cảm. Bị người yêu cũ từ chối tình cảm, Dương Đức Phong (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) đã đâm chết cha ruột của chị này rồi tự sát nhưng không thành. Nạn nhân trong vụ án là ông Lê Văn Đấu (48 tuổi, ngụ xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, cha ruột bạn gái của Phong). Trong ảnh: Hung thủ Dương Đức Phong. (Ảnh: Công an cung cấp). 8. Tiết lộ về ca phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho cô gái giúp việc bị tra tấn. Một thẩm mỹ viện ở TP HCM cho biết, sẽ phẫu thuật miễn phí cho Y Nhiêu. Chi phí ca phẫu thuật khoảng 300 triệu đồng. Theo đó, quá trình thẩm mỹ sẽ mất từ 1-3 tháng sau khi chờ Y Nhiêu ổn định. Trong ảnh: Chị Y Nhiêu với những vết thương khắp thân thể (Ảnh: Thanh Niên).