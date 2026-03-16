Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết đã nêu.

Thông tin sai sự thật

Theo cơ quan công an, việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm nhằm thu hút sự chú ý và tăng tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.

Bên cạnh đó, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, làm nhiễu loạn môi trường thông tin và ảnh hưởng đến không gian mạng lành mạnh.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.