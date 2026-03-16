  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

Thứ Hai, 19:42, 16/03/2026
VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết đã nêu.

Theo cơ quan công an, việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm nhằm thu hút sự chú ý và tăng tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng.

Bên cạnh đó, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, làm nhiễu loạn môi trường thông tin và ảnh hưởng đến không gian mạng lành mạnh.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh và cơ sở sản xuất, kinh doanh da bì (lợn) tại 2 phường Hạc Thành và Nguyệt Viên. Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tag: Facebook Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè Công an Thanh Hóa cảnh sát giao thông mạng xã hội
Xúc phạm công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xử lý
VOV.VN - Ngày 11/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Thanh Thịnh vừa mời lên làm việc với một trường hợp đăng tải bình luận có nội dung xấu, độc trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Bị phạt vì bình luận xuyên tạc lãnh đạo Hà Nội trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một cá nhân đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo Thành phố trên mạng xã hội.

Thái Nguyên: Xử lý trường hợp bình luận thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 5/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Trung Hội vừa phát hiện và làm việc với một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải bình luận thiếu chuẩn mực, chưa được kiểm chứng dưới bài viết liên quan đến lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận.

