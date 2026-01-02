中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau chưa đầy 24 giờ

Thứ Sáu, 22:43, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Lê Quang Huy gây ra vụ cướp tài sản nghiêm trọng đối với một phụ nữ tại xã Biện Thượng, thu giữ toàn bộ tang vật khi đối tượng đang bỏ trốn.

Ngày 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an vừa truy bắt thành công một tài xế gây ra vụ cướp tiền và bông tai của một người phụ nữ.

Trước đó, khoảng 17h30', ngày 31/12/2025, bà L.T.S đi bộ từ nhà ra bến xe buýt dọc tuyến Quốc lộ 1A để bắt xe về nhà con rể tại thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng (thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ), khi đi bà S mang theo khoảng 12 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc chờ xe buýt, bà S được một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson, biển kiểm soát 36A - 534.92 (gắn biển số giả 68A - 697.28) dừng lại hỏi chuyện. Người này tự giới thiệu tên là Lê Quang Huy (sinh năm 1982), trú tại thôn Chuế Cầu, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Huy cho biết đang tiện đường về Vĩnh Lộc và mời bà S. đi cùng. 

cong an thanh hoa bat giu doi tuong cuop tai san sau chua day 24 gio hinh anh 1
Đối tượng Lê Quang Huy(x) bị cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang bỏ trốn

Tin tưởng người lạ, bà S đồng ý lên xe, khi đến khu vực thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng, đối tượng bất ngờ điều khiển xe rẽ vào bãi đất trống vắng người rồi dừng lại. Tại đây, Huy rút một con dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm đã chuẩn bị sẵn, kề vào cổ khống chế nạn nhân, sau đó dùng dây rút nhựa trói tay bà S và cướp số tiền 10,5 triệu đồng cùng một đôi khuyên tai bằng vàng tây, rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 01/01/2026, chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Lê Quang Huy khi đang trên đường bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quang Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Công an Thanh Hóa cướp tài sản Phòng Cảnh sát hình sự an ninh trật tự Quốc lộ 1A tội phạm hình sự bắt giữ nghi phạm Thanh Hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giả vờ mua điện thoại rồi cướp iPhone, thanh niên 9x ở Đồng Nai sa lưới
Giả vờ mua điện thoại rồi cướp iPhone, thanh niên 9x ở Đồng Nai sa lưới

VOV.VN - Đóng vai khách hàng vào mua điện thoại, đối tượng Hồ Đức Tài, sinh năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ giật chiếc iPhone 15 Pro Max rồi tháo chạy. Hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng Công an xã An Phước triệt phá, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Giả vờ mua điện thoại rồi cướp iPhone, thanh niên 9x ở Đồng Nai sa lưới

Giả vờ mua điện thoại rồi cướp iPhone, thanh niên 9x ở Đồng Nai sa lưới

VOV.VN - Đóng vai khách hàng vào mua điện thoại, đối tượng Hồ Đức Tài, sinh năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ giật chiếc iPhone 15 Pro Max rồi tháo chạy. Hành vi này đã nhanh chóng bị lực lượng Công an xã An Phước triệt phá, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Nóng 24h: Cướp tiệm vàng để "gỡ nợ" cờ bạc online
Nóng 24h: Cướp tiệm vàng để "gỡ nợ" cờ bạc online

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được đối tượng gây ra vụ án cướp dây chuyền tại một tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp chỉ  sau 24 giờ gây án.

Nóng 24h: Cướp tiệm vàng để "gỡ nợ" cờ bạc online

Nóng 24h: Cướp tiệm vàng để "gỡ nợ" cờ bạc online

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được đối tượng gây ra vụ án cướp dây chuyền tại một tiệm vàng ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp chỉ  sau 24 giờ gây án.

Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Vĩnh Long
Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 3/12, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại địa bàn phường An Hội (tỉnh Bến Tre cũ).

Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Vĩnh Long

Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 3/12, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại địa bàn phường An Hội (tỉnh Bến Tre cũ).

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật