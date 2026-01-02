Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau chưa đầy 24 giờ

Ngày 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an vừa truy bắt thành công một tài xế gây ra vụ cướp tiền và bông tai của một người phụ nữ.

Trước đó, khoảng 17h30', ngày 31/12/2025, bà L.T.S đi bộ từ nhà ra bến xe buýt dọc tuyến Quốc lộ 1A để bắt xe về nhà con rể tại thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng (thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ), khi đi bà S mang theo khoảng 12 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc chờ xe buýt, bà S được một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson, biển kiểm soát 36A - 534.92 (gắn biển số giả 68A - 697.28) dừng lại hỏi chuyện. Người này tự giới thiệu tên là Lê Quang Huy (sinh năm 1982), trú tại thôn Chuế Cầu, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Huy cho biết đang tiện đường về Vĩnh Lộc và mời bà S. đi cùng.

Đối tượng Lê Quang Huy(x) bị cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ khi đang bỏ trốn

Tin tưởng người lạ, bà S đồng ý lên xe, khi đến khu vực thôn Đồng Mực, xã Biện Thượng, đối tượng bất ngờ điều khiển xe rẽ vào bãi đất trống vắng người rồi dừng lại. Tại đây, Huy rút một con dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm đã chuẩn bị sẵn, kề vào cổ khống chế nạn nhân, sau đó dùng dây rút nhựa trói tay bà S và cướp số tiền 10,5 triệu đồng cùng một đôi khuyên tai bằng vàng tây, rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 01/01/2026, chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Lê Quang Huy khi đang trên đường bỏ trốn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quang Huy khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.