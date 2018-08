Công an thông tin về đường dây “chạy” bệnh án tâm thần cho tội phạm

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, qua công tác đấu tranh, Công an thành phố Hà Nội phát hiện tình trạng đối tượng hình sự sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã cung cấp cho Cơ quan điều tra bệnh án tâm thần do một số bệnh viện tâm thần trên địa bàn thành phố cấp, nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ làm giả bệnh án tâm thần

Từ đầu năm 2017, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, đã và đang thực hiện hành vi "chạy" bệnh án tâm thần để điều tra, làm rõ.

Đến tháng 6/2018, đối tượng Lê Thanh Tùng (sinh năm 1986, ở Cầu Dền, Hai Bà Trưng), là đối tượng cộm cán cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ án cố ý gây thương tích, có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau. Sau khi gây án, Trung đã xuất trình bệnh án tâm thần. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an kết luận bệnh án tâm thần do đối tượng Lê Thanh Tùng xuất trình là giả. Bệnh án này do một bệnh viện tâm thần đóng trên địa bàn Hà Nội cung cấp.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy, Lê Thanh Tùng đã bỏ ra 85 triệu đồng để có hồ sơ bệnh án với kết luận bị "tâm thần phân liệt thể hoang tưởng". Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra lập chuyên án đấu tranh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng là cán bộ và nhân viên bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu (PV11) Công an thành phố Hà Nội cho biết: Qua vụ án, có thể nhận thấy hành vi của các đối tượng phạm tội không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, mà còn góp phần bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng hoạt động phạm tội công khai, lộng hành, nhưng vẫn trốn tránh được việc xử lý của cơ quan thi hành pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, gây nguy hại cho xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

"Công an Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Công an đề xuất kiến nghị với Trung ương chỉ đạo Bộ Y tế có giải pháp kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, xem xét quy trình cung cấp bệnh án tâm thần; đề nghị các y bác sỹ, nhân viên các bệnh viện tâm thần nêu cao y đức, không tiếp tay bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý trước pháp luật. Đề nghị nhân dân tích cực phát hiện, chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho Cơ quan công an về các trường hợp nghi ngờ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật có bệnh án tâm thần giả để trốn tránh trách nhiệm hình sự"- Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.

