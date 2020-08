Công an tỉnh Bắc Ninh kể lại 27 giờ giải cứu bé trai bị bắt cóc

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bắt cóc bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi).

Trước đó, 21h30 tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu làm việc tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu khai nhận, chiều 21/8 khi đang di chuyển bằng xe máy thì thấy một em bé chơi 1 mình ở Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh. Sau đó đối tượng Thu đã tiếp cận và đưa cháu bé về Tuyên Quang. Trước đó, Thu cũng có ý định nhen nhóm bắt một cháu bé về gặp người yêu để gia đình bạn trai đồng ý cho mình làm đám cưới bởi trước đó vào tháng 2/2019 nữ nghi phạm mang thai nhưng bị sảy.

Nói về quá trình phá án, một cán bộ phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cho lực lượng rà soát quanh hiện trường để tìm cháu bé. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ bắt cóc, hơn nữa vụ việc này xảy ra ngay giữa ban ngày.

"Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên chúng tôi đã huy động 100% quân số để phối hợp tìm cháu bé. Quá trình điều tra vụ án này khá khó khăn vì nếu là bắt cóc tống tiền, mang tính thù oán thì còn có manh mối. Còn vụ bắt cóc này không có một manh mối nào. Chúng tôi đã điều tra tất cả các mối quan hệ về xã hội, làm ăn kinh tế, quan hệ tình cảm của bố mẹ cháu nhưng không có vấn đề gì. Xác định tính chất phức tạp của vụ án, công an đã triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ, quên ăn quên ngủ quyết tâm tìm được cháu bé nhanh nhất có thể", một cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Theo vị này, cảnh sát đã triển khai lực lượng đi nhiều hướng, từ Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai... để truy tìm dấu vết nghi phạm và cháu bé. Bằng việc rà soát camera an ninh trên các tuyến đường và nhà dân, công an xác định được hướng đi và biển số xe của nghi phạm, từ đó lần theo dấu vết và tìm được cháu bé ở Tuyên Quang.

Theo công an, ngoài sự nỗ lực tìm kiếm của công an thì người dân và cộng đồng mạng cũng đã hỗ trợ cho công an rất nhiều thông tin với mong muốn sớm tìm được cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao cháu Nguyễn Cao Gia Bảo về với gia đình.

"Người dân đã thông báo rất nhiều thông tin quý giá, nhiều người còn thông báo có nhìn thấy người phụ nữ chở cháu bé có nốt ruồi dưới mắt đi ở Bắc Giang, người thì báo thấy ở Bắc Kạn... Lực lượng chức năng cũng đã chắt lọc và đi xác minh, nhưng hầu hết thông tin không chính xác. Tuy nhiên tất cả những thông tin đánh giá có một chút hy vọng chúng tôi cũng điều quân đi xác minh", vị này thông tin thêm.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, công an tỉnh Bắc Ninh đã phối với với các đơn vị nghiệp vụ của Công tan tỉnh Tuyên Quang, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để giải cứu thành công, an toàn cho cháu bé và bắt được đối tượng. Công an tỉnh sẽ sớm tập trung điều tra, hoàn tất hồ sơ, phối hợp với viện kiểm sát, tòa án nhân dân tỉnh và đưa xét xử công khai vụ án. Chắc chắn pháp luật sẽ dành cho đối tượng những bản án thích đáng./.