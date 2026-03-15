Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ sát hại 2 người ở xã Đông Tiền Hải

Liên quan đến vụ hai người tử vong sau vụ nổ súng xảy ra chiều 15/3, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, tối cùng ngày Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ việc.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h10 ngày 15/3/2026, tại nhà anh N.X.B (sinh năm 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) dùng súng bắn và dao đâm vào người chị N.T.L (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Chị L. là vợ của Thăng, đồng thời là em gái của anh B.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Vụ việc khiến chị L. tử vong tại chỗ. Sau đó, Thăng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 30K-13661 đến nhà anh V.V.N (sinh năm 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N. rồi điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Anh N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, nhưng sau đó đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình nạn nhân và tình hình tại địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng chức năng công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.