Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ sát hại 2 người ở xã Đông Tiền Hải

Chủ Nhật, 21:14, 15/03/2026
VOV.VN - Theo công an tỉnh Hưng Yên, đối tượng Nguyễn Xuân Thăng - người được xác định bắn chết 2 người - đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Liên quan đến vụ hai người tử vong sau vụ nổ súng xảy ra chiều 15/3, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, tối cùng ngày Công an tỉnh Hưng Yên thông tin vụ việc.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 15h10 ngày 15/3/2026, tại nhà anh N.X.B (sinh năm 1991, ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) dùng súng bắn và dao đâm vào người chị N.T.L (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Chị L. là vợ của Thăng, đồng thời là em gái của anh B.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Vụ việc khiến chị L. tử vong tại chỗ. Sau đó, Thăng sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 30K-13661 đến nhà anh V.V.N (sinh năm 1987, ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N. rồi điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Anh N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, nhưng sau đó đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình nạn nhân và tình hình tại địa phương; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử của xã theo kế hoạch.

Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng chức năng công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thăng tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt nhóm đối tượng liên tỉnh chuyên chế tạo, buôn bán súng quân dụng

VOV.VN - Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng liên tỉnh để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Dùng súng kíp bắn chết người do nghi bị "làm ma chài"

VOV.VN - Do nghi ngờ nạn nhân "làm ma chài" khiến người thân trong gia đình thường xuyên đau ốm, đối tượng đã dùng súng kíp tự chế đến nhà bắn nạn nhân thiệt mạng.

Dùng súng hơi khí nén đi bắn chim, 2 người bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

