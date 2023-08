Công an TP. HCM bắt kẻ cầm dao cướp tiền cửa hàng tiện lợi

Ngày 20/8, Công an Q.12 (TP. HCM) đã bắt giữ nghi phạm cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng 18/8, anh N.H.H (22 tuổi) là nhân viên cửa hàng tiện lợi trên đường Trường Chinh (P.Tân Thới Nhất, Q.12) đến công an trình báo vụ việc bị cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 3h40 cùng ngày, khi anh H. đang trông coi cửa hàng, bất ngờ có 1 người là nam giới đeo khẩu trang che kín mặt đến cửa hàng mua sắm.

Trần Quang Vinh bị đưa về trụ sở công an.

Người này lợi dụng lúc nhân viên đang tính tiền đã lấy dao giấu sẵn trong người ra đe dọa, buộc anh H. mở két sắt rồi cướp đi một số tiền, sau đó tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an Q.12 báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Công an TP. HCM. Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.12 lập tức huy động tổ trinh sát xuống hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trần Quang Vinh (24 tuổi, ngụ Q.12) là nghi phạm nên truy bắt.

Khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào một căn nhà trọ ở P.Tân Hưng Thuận (Q.12), đưa Vinh về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Bước đầu, Vinh khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng, Vinh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Trước khi thực hiện kế hoạch, Vinh đã nhiều lần đi ngang cửa hàng tiện lợi trên đường Trường Chinh để quan sát, chờ cơ hội ra tay.

Khoảng 3h30 ngày 18/8, Vinh lấy 1 con dao nhọn cất giấu trong túi quần rồi ra khỏi nhà đón xe ôm đến cửa hàng tiện lợi.

Lúc này, bên trong cửa hàng chỉ có anh H. trông coi. Sau khi lấy một số đồ tiêu dùng, Vinh đến quầy tính tiền. Lợi dụng nhân viên này mất cảnh giác, Vinh liền lấy dao ra đe dọa, yêu cầu nam nhân viên mở két sắt và cướp tiền bỏ vào trong túi áo khoác, rồi chạy bộ tẩu thoát.

Khi đến một con hẻm đường Trường Chinh, Vinh đã ném bỏ dao, rồi tiếp tục chạy đến cuối hẻm và cởi bỏ bộ đồ đang mặc bên ngoài, giữ lại đồ bên trong.

Sau đó, Vinh chạy ngược ra đầu hẻm và đón xe ôm đến nhà của bạn ở H.Hóc Môn. Tại đây, Vinh kiểm đếm số tiền vừa cướp được tổng cộng 6,5 triệu đồng. Tiếp đó, Vinh đến cửa hàng cầm đồ ở H.Hóc Môn chuộc xe máy đã cầm trước đó số tiền là 2 triệu đồng. Số tiền còn lại, Vinh đã tiêu xài cá nhân hết.

Sáng 19/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 đã thực hiện lệnh bắt giữ Trần Quang Vinh về hành vi cướp tài sản.

Hiện Công an Q.12 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm nghi phạm theo quy định của pháp luật.