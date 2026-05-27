Cải chính

Công an TP Huế triệt xóa đường dây chế tạo, mua bán súng trái phép

Thứ Tư, 15:34, 27/05/2026
VOV.VN - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế vừa triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lực lượng chức năng ở thành phố Huế vừa phát hiện nhiều đối tượng sử dụng mạng internet để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Trong đó nổi lên đối tượng Phạm Thanh Bình, sinh năm 2004, trú tại thành phố Huế.

cong an tp hue triet xoa duong day che tao, mua ban sung trai phep hinh anh 1
Các đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc triệu tập Phạm Thanh Bình để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục triệu tập nhiều người liên quan, gồm Hồ Dương Huỳnh Đức, Lê Phú Vẫn, Huỳnh Ngọc Đức, Trần Tám và Phạm Xuân Dũng, cùng trú tại thành phố Huế. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

cong an tp hue triet xoa duong day che tao, mua ban sung trai phep hinh anh 2
Các đối tượng và số vũ khí được cơ quan Công an thành phố Huế thu giữ

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng tại Huế đã móc nối với Phan Văn Quang, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng, là người trực tiếp sản xuất và cung cấp vũ khí quân dụng trái phép.

Công an thành phố Huế cử tổ công tác vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, bắt giữ Phan Văn Quang tại nơi ở riêng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xưởng chế tạo vũ khí được ngụy trang kín đáo giữa khu vực rừng cao su thưa dân cư.

Cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo súng như máy tiện nòng súng, máy khoan, máy đánh bóng rãnh nòng, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng cùng khoảng 5kg đạn chì và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Quang khai nhận hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

cong an tp hue triet xoa duong day che tao, mua ban sung trai phep hinh anh 3
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế lấy lời khai các đối tượng

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều tài khoản ẩn danh đăng bán súng trên mạng xã hội. Qua đó, công an triệu tập Huỳnh Thế Phúc, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế và thu giữ 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Sinh tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi cùng 500 viên đạn chì. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ Ngô Đức Dương, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi Condor cùng 250 viên đạn chì.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: đường đây chế tạo mua bán súng trái phép
Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

VOV.VN - Ngày 25/5, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế do để xảy ra vi phạm trong thực hiện các chuyên đề truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Xử phạt Cty An Phú Minh vì xây dựng Huế Times Square vượt chiều cao và diện tích

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Huế Times Square nằm ven bờ sông Hương do xây dựng vượt chiều cao và diện tích theo giấy phép được cấp.

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Huế Times Square nằm ven bờ sông Hương do xây dựng vượt chiều cao và diện tích theo giấy phép được cấp.

Khởi tố 8 bị can vụ nghiệm thu khống trồng rừng

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3, thành phố Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

