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Công an TP.HCM bắt nhóm đối tượng trộm, cướp tài sản trên sông Đồng Nai

Thứ Ba, 15:21, 03/11/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến nhóm gây ra 8 vụ án trộm cướp bằng cách đi xuồng máy, mang hung khí khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi cướp tài sản trên tuyến sông Đồng Nai và các địa bàn giáp ranh.

Thực hiện đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm trên các tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, rà soát các vụ việc xảy ra tại những địa bàn ven sông. Phòng đã xác lập Chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận, chiếm đoạt tài sản rồi tẩu thoát qua nhiều địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phát hiện các vụ vi phạm xảy ra tại những địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP Thủ Đức cũ), TP.HCM. Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

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Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM, Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai) rà soát các đối tượng nghi vấn.

Ngày 11/10, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Bình (30 tuổi, cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai) đang bán tài sản trộm cắp được cho Nguyễn Ngọc Quang (33 tuổi, cư trú tại phường Tam Phước, TP Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, TP Đồng Nai. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có. Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy bắt Trần Hữu Bình, Trần Văn Thiên (22 tuổi, cư trú tại: phường Long Hưng, TP Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tiền (32 tuổi, cư trú tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thuận (23 tuổi, cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm tại Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Long Hưng đã làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (36 tuổi, cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai) và Trần Thị Ngọc Hiền (36 tuổi, vợ Bình; cư trú tại: phường Long Hưng, TP Đồng Nai).

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm này dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí là dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp, trộm cắp tài sản; nhóm đã thực hiện nhiều vụ.

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Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 dao, một rựa cùng nhiều công cụ khác; khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”. Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện.

Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố (số 459 đườmg Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 cũ) hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
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