Công an TP.HCM kiến nghị không chấp nhận loại hình đòi nợ thuê

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khoá 9, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, nhờ làm quyết liệt các giải pháp nên tệ nạn tín dụng đen trong năm nay đã giảm mạnh.



Giám đốc Công an TP HCM Lê Đông Phong

Trong năm nay, qua thống kê xác định trên địa bàn TPHCM còn lại 51 nhóm, 171 đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi đòi nợ thuê, so với năm 2018 là 94 nhóm, 383 đối tượng. Năm 2018 không xử lý hình sự vụ nào những năm 2019 đã xử 9 vụ với 31 đối tượng, xử lý chung là 38 nhóm với 168 đối tượng. Hành vi đe doạ, tạt chất bẩn cũng hạn chế bớt số vụ do sự đấu tranh quyết liệt của công an các cấp.



Trung tướng Lê Đông Phong cho rằng, đây là hành vi trái pháp luật nhưng quy định để xử lý dù đã cụ thể hơn nhưng khó khăn trong chứng minh dấu hiệu vi phạm để xử lý hình sự… Cho nên, Công an thành phố đã kiến nghị UBND TP và Thành phố đã kiến nghị Chính phủ căn bản là không chấp nhận loại hình đòi nợ thuê. Đây là dịch vụ hỗ trợ giao dịch bình thường nhưng các doanh nghiệp này thường có đối tượng xấu ẩn sau. Cách thức đòi nợ là khủng bố tinh thần, gây căng thẳng cho con nợ và gây mất trật tự công cộng; đồng thời cho rằng, phải nắm và ngăn chặn từ đầu tất cả dấu hiệu đòi nợ thuê dưới mọi hình thức.



Theo người đứng đầu Công an TPHCM, nhu cầu cho vay trong xã hội rất đa dạng nhưng trong vay tín dụng đen thì nhu cầu không chính đáng nhiều nên chính quyền cơ sở cần phải tìm hiểu, giúp cho người có nhu cầu cho vay tiếp cận khoản vay đúng pháp luật.



Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở, các đoàn thể tiếp cận với các tầng lớp, người có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay, tạo điều kiện các khoản vay hỗ trợ hoặc sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau thì phải phát hiện, giáo dục để ngăn ngừa chuyện vay vì mục đích trái pháp luật thì sẽ bớt đi sự lệ thuộc vào tín dụng đen.



Ngoài ra, Trung tướng Lê Đông Phong cũng trả lời chất vấn một số đại biểu về vấn đề quản lý người nghiện, tội phạm ma tuý, vấn đề mất an ninh trật tự ở các bến xe buýt, quản lý quán bar, karaoke, quản lý lưu trú ở các chung cư cao cấp…/.