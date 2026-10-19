Công an TP.HCM làm việc với người đàn ông dùng gậy đập phá ô tô

Trước đó, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi chửi bới, dùng gậy gỗ liên tục đập phá ô tô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 18/10 trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc.

Thời điểm trên, anh L.T.H (34 tuổi, cư trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu (hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc).

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô, sau đó để xe đạp điện ngã xuống đường.

Đối tượng tại trụ sở cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiếp đó, nam thanh niên tiến đến ô tô của anh H, liên tục chửi bới, sử dụng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của xe.

Sau khi thực hiện hành vi trên, nam thanh niên rời khỏi hiện trường.

Từ thông tin trên không gian mạng, kết hợp công tác xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và đưa đối tượng có liên quan đến vụ việc là Huỳnh Lương Lộc (35 tuổi, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm, TP.HCM) về trụ sở để điều tra làm rõ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.