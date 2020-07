Công an TPHCM ra quân mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đây là đợt ra quân có tính bước ngoắt, nhằm phát huy kết quả 6 tháng đầu năm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an TPHCM, tạo tiền đề bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp. Đợt cao điểm trấn áp tội phạm diễn ra trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15/7 đến hết ngày 14/9/2020).

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh các đơn vị trực thuộc tăng cường lực lượng, đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát nhằm đạt được kết quả đề ra, cao hơn chỉ tiêu theo kế hoạch đầu năm.

Trong đợt cao điểm này, các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trong đó chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự thành phố trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma tuý, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.



Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 1.979 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 36 vụ tương đương 1,79%). Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá 1.507 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 76,15%); trong đó triệt phá 362 băng, nhóm tội phạm. Cơ quan Công an đã thu giữ 3 quả nổ tự chế; 11 khẩu súng, 302 viên đạn và nhiều vũ khí thô sơ khác./.