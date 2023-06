Công an TP.HCM xác định người vẽ bậy lên tàu Metro số 1

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định hai người thực hiện vẽ bậy lên đoàn tàu Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại khu vực depot Long Bình. Trong đó, một người là họa sĩ graffiti tên Ilyevsky Sergray, quốc tịch Belarus. Người này đã xuất cảnh vào ngày 3/5.

Ngày 1/5, nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa vết bẩn do vẽ bậy (Ảnh: BQL Đường sắt Đô Thị TP.HCM)

Người còn lại tham gia vẽ chung hiện công an chưa xác định rõ lai lịch. Hiện Công an Thành phố vẫn đang tiếp tục chỉ đạo công an địa phương xác minh, tìm ra người còn lại.

Trước đó, ngày 30/4, một đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đặt tại depot Long Bình bị vẽ bậy trên thân tàu. Đến ngày 1/5, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã chỉ đạo nhà thầu Hitachi dùng dung môi để tẩy rửa vết bẩn, trở lại nguyên trạng ban đầu. Đồng thời, MAUR cùng nhà thầu Hitachi và Công ty bảo vệ Thái Long đã báo cáo sự việc cho Công an TP.Thủ Đức kiểm tra hiện trường, trích xuất camera điều tra xử lý./.