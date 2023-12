Công an truy đuổi hơn 20km bắt kẻ trộm xe máy

“Đạo chích” vác máy cưa vào rừng trộm 40 tấn keo tràm của người dân Quảng Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can về hành vi trộm cắp tài sản.