Công an truy xét nhóm người chặn đường đập kính ô tô giữa giao lộ ở TP.HCM

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VOV.VN - Công an xã Bà Điểm (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đối tượng có hành vi đập phá ô tô của một doanh nghiệp ở khu vực ngã tư Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ.
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Công an truy xét nhóm người chặn đường đập kính ô tô giữa giao lộ ở TP.HCM
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