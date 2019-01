Công an vào cuộc vụ côn đồ hành hung cô gái ở chung cư HH2A Linh Đàm

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 17/1, công an phường Hoàng Liệt cho biết đang làm rõ vụ việc một cô gái bị hành hung tại chung cư HH2A Linh Đàm (đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 16/1.

Cụ thể, cô gái Hồ Bích N (22 tuổi) làm thu ngân tại một cửa hàng quần áo ở chung cư HH2A, Linh Đàm. Tối 16/1, khi cô N tan ca và đang khóa cửa hàng ra về, xuất hiện một nhóm thanh niên bất ngờ có biểu hiện sàm sỡ cô gái.

Đoạn clip thu lại từ camera an ninh cho thấy cô N dường như đã lớn tiếng với nhóm thanh niên sau khi bị sàm sỡ. Lập tức, một tên trong nhóm côn đồ lao vào đấm và đập đầu cô N vào tường. Bất chấp đám đông người can ngăn, nhóm thanh niên sau đó đã hung hãn đánh đập khiến nạn nhân bị hoảng loạn, thương tích nặng.

Một nhân chứng cho biết: "Cô N là nhân viên thu ngân, bị đánh sau khi tan ca tối. Một số nhân viên làm cùng nhìn thấy nhưng vì nhóm thanh niên quá hung hãn nên họ không dám can ngăn. Nạn nhân đã được người dân đưa vào viện ngay sau đó và gia đình đã trình báo công an, hi vọng sớm tìm ra những kẻ hành hung".

Hiện tại, công an phường Hoàng Liệt đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc./.

