Công an vào cuộc vụ nữ dược tá tuồn thuốc từ bệnh viện ra ngoài để bán

Ngày 11/6, trao đổi với phóng viên ông Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Hiện bệnh viện chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía cơ quan công an. Tuy nhiên, trước thông tin trên, bệnh viện đang cho dược tá N.T.T.H đang công tác tại khoa Dược tạm nghỉ việc để các cơ quan chức năng làm rõ.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nơi xảy ra sự việc.

Trước thông tin Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã bắt dược tá N.T.T.H. - Quản lý kho dịch truyền Khoa Dược vì tuồn thuốc bệnh viện ra ngoài để bán, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn gửi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc kiểm tra thông tin phản ánh và báo cáo về sở trước ngày 18/6.



Theo giám đốc Sở Y tế Nghệ An, hiện tại bệnh viện cũng chưa có báo cáo cụ thể về trường hợp trên, nếu đúng như vậy, quan điểm của đơn vị là sẽ xử lý nghiêm.

Hiện sự việc đang được Công an TP. Vinh tiếp tục điều tra làm rõ./.