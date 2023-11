Công an xã ở Đắk Lắk lập chốt lưu động bảo vệ cà phê cho dân

Thời điểm này, nông dân tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị bước vào thu hoạch cà phê niên vụ 2023 – 2024. Cùng với niềm vui cà phê được mùa, được giá, người trồng đang có những mối lo khác như thiếu nhân công thu hoạch, nạn trộm cắp cà phê…. Để đảm bảo mùa vụ an toàn, chất lượng, ngành chức năng và bà con đang tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ tài sản vụ cà phê năm nay.

Lực lượng Dân quân tự vệ ở Đắk Lắk tham gia tuần tra canh gác bảo vệ vườn cà phê chuẩn bị thu hoạch cho người dân.

Ông Y Bhăng Mlô, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar có 1,5 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh tại khu vực cuối buôn Sah A, giáp ranh với xã Cư Dliê M’nông. Đây là khu vực vắng vẻ, xa dân cư, những năm trước thường xảy ra tình trạng kẻ gian lợi dụng vào hái trộm cà phê chín bói. Ông Y Bhăng chia sẻ, rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay các hộ gia đình có cà phê ở khu vực này đã chủ động phối hợp với công an xã thành lập chốt lưu động bảo vệ vườn cà phê. Hàng ngày chốt đều tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ cà phê trên rẫy đặc biệt là vào ban đêm. Do vậy, tình trạng mất trộm cà phê chín bói đã không còn tái diễn.

Ông Y Bhăng cho biết: “Mỗi chốt có 2 người dân phối hợp với lực lượng công an xã, cứ tầm tối là anh em đi tuần tra khu vực giáp ranh giữa xã Cư Dliê M’nông với xã Ea Tul đến 21h về nghỉ một lúc, đến 23h hay 23h30 lại đi tiếp tới 1h-2h mới về. Bọn trộm cắp thấy anh em gác và trực thông đêm sợ không dám vào rẫy ăn cắp ăn trộm nữa”.

Ea Tul là xã có diện tích cà phê thuộc diện lớn nhất huyện Cư M’gar với trên 2.000 ha. Thiếu tá Đặng Trọng Minh - Trưởng công an xã thông tin, xã có 10 buôn và 1 thôn. Các thôn buôn hiện đều đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Tuy nhiên những năm trước, địa bàn vẫn thường xảy ra các vụ trộm cắp cà phê trên rẫy, nhất là các khu vực xa dân cư. Trước thực trạng này, công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập các chốt lưu động tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ cà phê cho người dân xuyên suốt vụ thu hoạch.

Một chốt bảo vệ canh gác cà phê xã Ea Tul, huyện Cư M'gar.

Thiếu tá Đặng Trọng Minh cho biết: “Chúng tôi lập từ 3 – 4 chốt lưu động, mỗi chốt từ 3-5 người, cắm tại các vùng chuyên canh sản xuất cà phê, hoặc tại các nơi người dân báo mất trôm. Công an là nòng cốt trong hoạt động này, ngoài ra còn có thêm đại diện dân quân xã, đoàn thanh niên, hội nông dân, cựu chiến binh, mặt trận và cả người dân có cà phê cùng tham gia canh gác bảo vệ”.

Niên vụ 2023 – 2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 213.000 ha cà phê, năng suất bình quân ước từ 2,6 – 2,8 tấn/ha, sản lượng khoảng 550.000 tấn, thu hái liên tục đến giữa tháng 1/2024. Giai đoạn này sẽ có khoảng 200.000 lao động ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung… đổ về làm công thu hái thuê cà phê. Do lượng người tăng cao, tập trung vào một thời gian ngắn, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp.

Công an Đắk Lắk tích cực hỗ trợ Nhân dân tuần tra, canh gác bảo vệ cà phê....

Thượng tá Phan Thanh Cường – Trường phòng Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về phòng ngừa các loại tội phạm phá hoại hay trộm cắp cà phê vụ năm nay, phòng đã tham mưu cho công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp như: Phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý tốt các đối tượng diện tình nghi ở các địa phương không để xảy ra các vụ phạm tội; yêu cầu đại diện các đại lý thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh không thu mua cà phê xanh, cà phê không rõ nguồn gốc do phạm tội mà có từ các đối tượng trộm cắp; tuyên truyền vận động người dân nâng cao tình thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác các loại tội phạm để phòng ngừa từ xa, phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ tài sản của Nhân dân…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong việc trấn áp các loại tội phạm trong niên vụ cà phê 2023 – 2024, Thượng tá Phan Thanh Cường chia sẻ: “Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch sẽ tập trung rà soát toàn bộ số bộ lao động từ các địa phương khác tới làm thuê để quản lý, phòng ngừa từ xa không để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản hay hủy hoại tài sản. Từ đó đảm bảo an ninh trật tự, để người dân yên tâm sản xuất thu hoạch cà phê niên vụ 2023 – 2024 này".