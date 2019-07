Công an xác minh vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Chiều 31/7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo của anh Ng.Th.Tr (trú phường Lê Mao) về việc tố cáo con gái của anh mới 6 tuổi và bị nhóm người xâm hại tình dục. Sau khi nhận được đơn, phía cơ quan công an đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ.



Đơn thư anh Tr gửi đến cơ quan chức năng tố cáo việc con gái mình bị xâm hại



Trong đơn thư tố cáo của mình gửi đến cơ quan chức năng, anh Tr trình bày, trước đó vào ngày 19/6/2019, anh có việc nên đã gửi con gái 6 tuổi cho người bạn có tên là T.A. (21 tuổi, quê Hậu Giang) tại khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (TP. Vinh) từ 19h đến 23h.

Cô gái T.A mà anh Tr đã gửi con



23h cùng ngày, anh Tr quay lại đón con thì thấy cả T.A. và con gái anh đang trong phòng. Thấy con gái mắt sưng, anh Trung hỏi thì T.A. nói bé khóc đòi anh. Cả 3 người sau đó ở lại tại khách sạn. Sáng 20/6, anh Tr đưa con về nhà thì cháu bé kêu đau ở vùng kín, tinh thần khá hoảng sợ.

Sau khi gặng hỏi, anh được con gái kể lại rằng sau khi gửi cho T.A., bé gái này bị một người phụ nữ và một người đàn ông khác vào phòng và xâm hại tình dục.

Sau khi kiểm tra thấy vùng kín con gái bị tổn thương, anh đã đưa con đi thăm khám và điều trị nhiều bệnh viện ở nhiều tỉnh thành. Đồng thời làm làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Trong đơn thư trình bày, anh Trung cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo, phía Công an TP. Vinh đã đưa cháu bé đến Trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An để giám định. Tuy nhiên sự việc đã hơn 1 tháng qua nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra công an TP Vinh tiếp tục xác minh làm rõ./.