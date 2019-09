Công bố thông tin vụ triệt phá nhà máy sản xuất ma túy khủng ở Kon Tum

Chiều 27/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức buổi họp báo công bố thông tin về quá trình đầu tranh, triệt phát đường dây sản xuất ma túy ở Kon Tum, do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.

Chính thức thông tin về đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h ngày 6/8/2019, tại khu Làng nghề, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Đồng An Viên, nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp.



Tại đây, Ban Chuyên án khống chế, bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng cùng SN 1963, quốc tịch Trung Quốc, là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Thái Tự Lực là đối tượng có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc, mới được ra tù. Còn Tống Kiến Hoàng là người có trình độ và có kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị.

Vật chứng thu giữ 140 lít dung dịch dạng sệt, qua giám định nhanh có thành phần Methamphetamine (ma túy đá). Trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy…phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy (hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy li tâm, máy sấy khô…).Với lượng hóa chất, tiền chất nêu trên, nếu sản xuất trót lọt, ước tính các đối tượng sẽ sản xuất 1 tấn ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Ngay sau khi bắt quả tang 7 đối tượng người Trung Quốc đang sản xuất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành khám xét và triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, xác minh, thu thập chứng cứ. Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Xưởng sản xuất ma túy của nhóm đối tượng người Trung Quốc ở một vị trí thuận tiện.

Kết quả điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận chúng nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, đi đến các địa phương ở xa trung tâm thành phố, tìm những doanh nghiệp có sẵn kho xưởng, có đường vào độc đạo, dễ che giấu việc sản xuất ma túy, lừa đảo doanh nghiệp bằng cách đặt vấn đề nhờ sản xuất thử nghiệm thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột, nếu thành công sẽ đầu tư số lượng tiền lớn vào doanh nghiệp và sản xuất thành công sẽ cho làm đại lý độc quyền. Sau khi doanh nghiệp đồng ý, chúng sẽ tập trung sản xuất ma túy tổng hợp trong nửa tháng đến 20 ngày sau đó chấm dứt và chuyển sang địa điểm khác để tránh sự việc bị bại lộ.



Tại Kon Tum, Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chủ động triệt phá ngay khi đối tượng vừa sản xuất xong ma túy tổng hợp.

Sau khi triệt phá đường dây tại Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc đã đến Kon Tum phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc. Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng, Công an Trung Quốc khởi tố bị can 18 đối tượng. Lực lượng chức năng 2 nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng triệt để chuyên án này.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy cho biết, đây là lần đầu tiên Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho phép Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập đấu tranh chuyên án chung giữa Việt Nam với nước ngoài để triệt phá toàn bộ đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia. Chuyên án trên là thành tích đặc biệt xuất sắc, triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy có quy mô, tính chất lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, thu giữ được toàn bộ dây chuyền sản xuất, bắt giữ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu người nước ngoài; đảm bảo an toàn cho cán bộ cảnh sát và nhân dân khi phá án.

Chiến công này minh chứng cho việc hợp tác quốc tế chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng Công an Trung Quốc, sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương, sự không ngại khó khăn, gian khổ nguy hiểm của hàng trăm cán bộ chiến sỹ khi phải mật phục, theo dõi các đối tượng hàng tháng trời.

Từ kết quả, kinh nghiệm đấu tranh chuyên án này, Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia bất thường từ ngày 9 - 13/9/2019 tại Hà Nội. Hội nghị đã ra tuyên bố chung. Các quốc gia và các tổ chức cảnh sát các nước thống nhất tuyên bố cùng xác lập chuyên án đấu tranh chung, cử điều tra, trinh sát viên sang phối hợp đấu tranh chuyên án….

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Phó Thủ tướng dự Lễ trao thư khen của Thủ tướng cho Ban chuyên án.