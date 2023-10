Công dân bị tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp nào?

Đề nghị truy tố 7 đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 7 bị can về tội Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.