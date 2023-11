Cổng làng thông minh, tội phạm khó thoát nếu bị phát hiện

Thời gian qua, người dân ở ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vô cùng phấn khởi khi ở đầu ấp xây dựng được cổng an ninh trật tự thông minh. Bởi lẽ từ khi cổng này hình thành đã trở thành “khắc tinh” của tội phạm.

Mỗi khi trong ấp xuất hiện các đối tượng trộm cắp hoặc gây rối an ninh trật tự thì chỉ bằng một nút bấm trên điện thoại điều khiển từ xa, cổng thông minh sẽ tự động đóng lại, khiến các đối tượng không có lối thoát.

Cổng an ninh trật tự thông minh ở ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A nằm cạnh tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp nên nhiều năm trước, tình hình an ninh trật tự ở đây diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản… thường xuyên xảy ra, gây lo lắng cho người dân. Từ khi cổng an ninh trật tự thông minh được xây dựng ở đầu ấp, tình hình tội phạm giảm rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Tám - người dân ở ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A hồ hởi cho biết, trước khi có cái cổng này, vào ban đêm, tội phạm hoành hành khiến người dân không chịu nổi. Bây giờ làm cái cổng này thì tội phạm giảm được 70-80%. Cổng đóng, tội phạm không thể chạy đi được.

Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu - Phó trưởng Công an xã Phong Thạnh Tây A, cho biết, từ năm 2014 mô hình cổng an ninh trật tự đã ra đời tại các ấp trong xã. Các cổng này khi hình thành phải bố trí nguồn nhân lực trực để thực hiện việc đóng cổng khi có yêu cầu. Tuy nhiên, khi có các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra, việc đóng cổng thường không kịp thời, đôi lúc đối tượng hung hăng, manh động gây nguy hiểm cho người thực hiện nhiệm vụ đóng cổng.

Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu - Phó trưởng Công an xã Phong Thạnh Tây A sử dụng điện thoại điều khiển đóng cổng

Xuất phát từ thực tiễn trên, Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu đã nghiên cứu, sáng tạo thành công cổng an ninh trật tự thông minh để đặt thí điểm tại ấp 1B. Đây là cổng rào an ninh trật tự ứng dụng công nghệ đầu tiên ở tỉnh Bạc Liêu.

Cổng an ninh trật tự thông minh ra đời không chỉ phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả mà còn khiến các đối tượng có ý định gây rối tại địa phương e ngại không dám hoạt động vì cổng tự động khóa lại, không có lối thoát.

“Cổng an ninh trật tự thông minh thì việc vận hành cũng khá đơn giản dựa trên nguyên lý hoạt động của môtơ bán hành trình, được sử dụng vận hành qua app cài đặt trên điện thoại thông minh để điều khiển từ xa. Ngay khi chúng ta ở cơ quan hoặc đi công tác thì app đó có thể chia sẻ trong Ban chỉ huy khi trực sẽ sử dụng được app đó. Khi có tin báo hoặc có sự việc xảy ra, Ban chỉ huy kịp thời mở app đóng cổng để xử lý vụ việc hoặc truy bắt kịp thời đối tượng khi phát hiện", Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu cho biết.

Cổng an ninh trật tự thông minh sau khi đóng.

Được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2022, trong thời gian qua, cổng an ninh trật tự thông minh ở ấp 1B đã góp phần bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến trộm cắp, buôn lậu và đua xe trái phép. Cụ thể, công an xã Phong Thạnh Tây A phối hợp cùng với người dân đã bắt 4 vụ vi phạm pháp luật, trong đó, có một đối tượng vận chuyển hơn 1.000 bao thuốc lá lậu, 1 đối tượng trộm cắp xe máy của người dân, một số thanh thiếu niên có hành vi đua xe trái phép qua địa bàn, một nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đi đánh một nhóm khác.

Anh Trần Văn Sĩ, người dân ở ấp 1B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, kể lại, anh thấy nhóm thanh niên cầm theo vũ khí, gạch… để đánh nhau anh nên điện báo cho công an kịp thời đóng cổng. Sau đó, nhóm thanh niên đã được mời về trụ sở công an xã để xử lý.

"Từ khi có cổng an ninh trật tự thông minh thì thấy rất hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự ổn định hơn trước rất nhiều, lực lượng công an bắt được nhiều vụ", anh Sĩ cho biết.

Các đối tượng vi phạm pháp luật bị công an xã Phong Thạnh Tây A cùng người dân bắt giữ sau khi đóng Cổng an ninh trật tự thông minh.

Với hiệu quả mang lại trong phòng, chống tội phạm, mô hình cổng an ninh trật tự thông minh của Thiếu tá Nguyễn Cao Sáu - Phó trưởng Công an xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã đoạt giải Nhì tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ 10 (2021 - 2023) và đang tiếp tục tham dự cuộc thi cấp quốc gia.

Mô hình này đang được Huyện ủy Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo nhân rộng tại các ấp trong huyện.