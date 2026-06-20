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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 19/6, Phòng CSGT, Công an TP.HCM thông tin, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử phạt tài xế cùng đơn vị kinh doanh xe buýt 2 tầng liên quan hoạt động diễu hành chở Hoa hậu Hương Giang trên địa bàn thành phố.
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vov, hoa hậu hương giang, xử phạt xe buýt 2 tầng,
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_xu_phat_xe_buyt_2_tang_cho_hoa_hau_huong_giang_dieu_hanh_tren_pho.m3u8
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2026-06/tiktok_xu_phat_xe_buyt_2_tang_cho_hoa_hau_huong_giang_dieu_hanh_tren_pho.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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