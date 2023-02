Củng cố hồ sơ xử lý hai vợ chồng đánh gãy tay nhân viên giao hàng ở Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 11h ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi), ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đến giao hàng tại nhà ông Trương Đình Nhạt, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Do ông Nhạt không đồng ý nhận hàng, anh Đạt điện thoại cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán.

Anh Lâm Anh Đạt đang được chữa trị tại Bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng

Trong thời gian khoảng 10 phút nói chuyện điện thoại, ông Nhạt và người bán hàng lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Nhạt tắt cuộc gọi và trả lại điện thoại cho anh Đạt. Lúc này, anh Đạt giải thích nếu không nhận hàng thì trả phí giao hàng là 30 ngàn đồng. Nghe vậy, ông Nhạt hăm doạ anh Đạt. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Nhạt đá vào người, dùng tuýp sắt, bình hoa, ghế… đánh và ném vào người anh Đạt. Vợ ông Đạt nghe chồng hô hoán liền chạy ra đóng cổng cùng chồng dùng vật dụng đánh tới tấp vào người anh Đạt.

Quá hoảng loạn, anh Đạt vội đẩy cửa chạy sang nhà dân gần đó trốn và nhờ người báo công an. Sau đó, anh Lâm Anh Đạt đã đến Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để trình báo sự việc. Anh Đạt được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả chụp X-quang cho thấy hai tay của anh Đạt bị gãy nhiều vị trí. Do thấy vết thương nguy hiểm, người nhà đã chuyển anh Đạt ra Bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Công an Huyện Tư Nghĩa đã mời ông Trương Đình Nhạt làm việc.Trung tá Huỳnh Đức Mẫn, Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh người.

“Bây giờ chúng tôi đang khẩn trương giám định thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật. Đang chờ kết quả giám định từ bệnh viện ở Đà Nẵng về vết thương người bị hại./.”