Cướp giật dây chuyền rồi gây tai nạn cho nhiều người

Thượng tá Phan Thành Được - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng này chuyên cướp giật tài sản của người đi xe máy khiến nạn nhân ngã xe gây tai nạn rất nguy hiểm.

Trước đó, ngày 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi), tạm trú Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu và Ngô Hoàng Sang (37 tuổi), cư trú phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng về tội cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Ngô Hoàng Sang

Các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Cụ thể, khoảng tháng 6/2023, Ngô Hoàng Sang và Nguyễn Văn Thảo điều khiển xe mô tô màu xanh đen, biển kiểm soát 67H1 – 355.98, (đã gắn thêm biển kiểm soát giả 94K1 – 396.26 bên ngoài) di chuyển lòng vòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Đến gần vòng xoay cầu Tôn Đức Thắng (phường 1, TP. Bạc Liêu) phát hiện anh L.Q.T điều khiển xe mô tô, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng đang chạy qua cầu, 2 đối tượng bám theo, áp sát và giật lấy sợi dây chuyền làm bị hại ngã xe.

Sau đó, 2 đối tượng điều khiển xe bỏ chạy, tiếp tục gây tai nạn giao thông với 1 người đi xe máy khác, rồi bỏ xe lại hiện trường và tẩu thoát. Tài sản cướp giật được sau khi bán được 20 triệu đồng, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Trước đó, ngày 10/4/2023, 2 đối tượng cũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền của bị hại N.T.L trên tuyến đường Ninh Bình (phường 2, TP. Bạc Liêu) khiến bị hại ngã xe, nhưng tài sản các đối tượng không lấy được.

Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ thêm nhiều hành vi khác có liên quan.