Cướp ngân hàng ở Thái Bình: Tên cướp về nhà cất tiền, bình thản đi làm

Sáng 24/1, lực lượng Công an Thái Bình đã bắt được đối tượng nghi vấn cướp tại Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình. (ảnh: zing.vn) Hình ảnh nghi phạm mà camera an ninh khu vực ghi lại được trước khi xảy ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Agribank Vũ Tiến, huyện Vũ Thư - (Ảnh: Tuổi trẻ) Danh tính tên cướp được xác định là Lê Văn Cẩn, sinh năm 1969, trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Cẩn đang là công nhân trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Điểm đỏ là ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Google Maps) Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, do nợ nần không có tiền trả nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Trong ảnh: Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.(ảnh: Kiếm thức) Sau khi Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình, Cẩn đã dùng bình xịt hơi cay xịt làm một số khách hàng, nhân viên Ngân hàng bị thương sau đó dùng dao đe dọa, cướp đi khoảng hơn 200 triệu đồng. Trong ảnh: Ngân hàng NN&PTNT nơi xảy ra vụ cướp (ảnh: Dân sinh) Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm. (ảnh: Người đưa tin) Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết lượng tiền mặt Cẩn cướp khoảng 199 triệu đã được cơ quan công an thu hồi. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cướp xảy ra tại chi nhánh Agribank ở xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, Thái Bình (ảnh: SGGP) Ngoài Cẩn, công an đang làm rõ thêm có ai cùng tham gia vụ việc hay không. Trong ảnh: Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Vũ Tiến. (Ảnh: Thanh Niên). Sau 17h điều tra truy bắt thủ phạm, để động viện lực lượng của ban chuyên án. sáng 24/1,Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã thưởng nóng cho Công an tỉnh 100.000.000đồng; Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng cho các lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40.000.000 đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án (ảnh: Dân Sinh)

