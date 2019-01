Cướp tiền cửa hàng Viettel để nạp thẻ chơi game

PC_Article_AfterShare_1

Sáng 15/1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trao 20 triệu đồng thưởng lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã có thành tích bắt nhanh đối tượng cướp tài sản có sử dụng hung khí tại một cửa hàng ở phường Hòa Khánh Bắc.

Đối tượng Ngô Đức Huỳnh. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, vào khoảng hơn 12h trưa ngày 13/1, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa dùng vật giống súng và mìn xông vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cướp tài sản.

Khi chạy vào bên trong cửa hàng, đối tượng phát hiện chị Nguyễn Trúc H. (27 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng), là nhân viên cửa hàng chuẩn bị mang tiền mặt tới ngân hàng để gửi.

Huỳnh đã ném một quả mìn xuống nền nhà dù không phát nổ cũng khiến chị H. hoảng sợ, rồi dùng súng uy hiếp và yêu cầu chị H. đưa toàn bộ số tiền có trong cửa hàng hơn 40 triệu đồng. Lấy được tiền, đối tượng này nhanh chóng lên xe máy và bỏ trốn về hướng trung tâm quận Liên Chiểu.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ "thưởng nóng" cho lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của quận Liên Chiểu đến hiện trường điều tra vụ việc, trích xuất camera của cửa hàng truy tìm thủ phạm.

Đến 16h40 ngày 14/1, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được Ngô Đức Huỳnh, 25 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Bước đầu Huỳnh khai nhận, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài nên mua các vật dụng đi cướp tài sản.

Thực hiện xong vụ cướp, Huỳnh chạy xe máy đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng gửi xe máy rồi đón xe buýt về huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Số tài sản cướp được, Huỳnh lấy 10 triệu đồng nạp thẻ game và đưa cho vợ 4,5 triệu đồng. Số còn lại nghi phạm giữ tiêu xài và nộp vào thẻ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng nỗ lực huy động tất cả lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam. Sau 7 tiếng đồng hồ, lực lượng đã xác định được đối tượng và truy bắt./.

