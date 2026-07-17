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VOV.VN - Sau bản án sơ thẩm 6 năm tù và bị buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-khang-cao-xin-giam-an-de-nghi-duoc-huong-an-treo_1.m3u8
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Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm án, đề nghị được hưởng án treo
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2026-07/tiktok_cuu-bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-khang-cao-xin-giam-an-de-nghi-duoc-huong-an-treo_1.m3u8
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