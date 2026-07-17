Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm án, đề nghị được hưởng án treo

Tóm tắt

VOV.VN - Sau bản án sơ thẩm 6 năm tù và bị buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

