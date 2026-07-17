Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo, giảm tiền nộp phạt

TAND TP Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban y tế trọng điểm), Bộ Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm nộp tiền.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban y tế trọng điểm kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.

Ba bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế, kháng cáo xin hưởng án treo và giảm tiền nộp phạt ngân sách.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 3 năm đến 25 năm tù theo các tội danh truy tố.

Theo cáo buộc, Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000m2.

Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm, từ việc thuê tư vấn nước ngoài đến phân chia các gói thầu không hợp lý, hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo, công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng đã tiến hành khởi công.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Bản án xác định, từ việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng không tuân thủ các quy định của pháp luật của các bị cáo dẫn đến 2 dự án trên dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ, mục tiêu đề ra mặc dù đã được giải ngân trên 50% tổng vốn đầu tư, gây hậu quả lãng phí tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 733,5 tỉ đồng. Cùng với sai phạm trong thuê đơn vị thiết kế, hậu quả chung của vụ án bị thất thoát lãng phí hơn 803 tỉ đồng.