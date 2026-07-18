Tóm tắt

Sau phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.