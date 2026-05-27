Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 6 năm tù vụ sai phạm ở 2 dự án bệnh viện

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 27/5 TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm “thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức”.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi sai phạm không chỉ gây thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước (803 tỷ đồng), mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, chính sách kinh tế, chính sách xã hội của Nhà nước; ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ, Đảng viên.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế, tuy không trực tiếp thực hiện sai phạm nhưng đã có sai phạm trong khâu phê duyệt kế hoạch, duyệt nhà thầu. Đây là cơ sở để dẫn đến các sai phạm khác. Ngoài ra, bà Tiến được xác định hai lần nhận tiền từ các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (số tiền lần lượt là 2,5 tỷ đồng và 5 tỷ đồng).

HĐXX quyết định tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến phải chịu liên đới bồi thường 108 tỷ đồng trong vụ án. Đến nay, gia đình bà Tiến đã khắc phục được 24,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế bị tuyên mức án 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế bị tuyên mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 25 năm tù).

Bị cáo Trần Văn Sinh (Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm) bị tuyên mức án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.