Cựu cán bộ Công an bị đề nghị mức án 6-9 năm tù vì giúp “trùm buôn lậu" rửa tiền

VOV.VN - Ngày 15/12, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang trong vụ án "Trốn thuế" và "Rửa tiền". Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 2 cựu cán bộ Công an cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".